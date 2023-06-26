Минобороны сообщило о ночном ударе по украинским складам боеприпасов

Российские войска в ночь на понедельник, 26 июня, нанесли с моря групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. В ведомстве отметили, что «все назначенные объекты поражены».

Минобороны также сообщило об уничтожении узла связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Ивановки Донецкой народной республики. Также ВС РФ разгромили пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Новояковлевкой Запорожской области. Кроме того, российской армии удалось уничтожить склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области.

Всего за сутки, по информации ведомства, российские военные поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах.

Кроме того, силы ПВО России в течение суток уничтожили 19 украинских беспилотников в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также Минобороны сообщило, что ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Российские войска отразили семь атак противника, уничтожив более 400 украинских боевиков и почти 30 единиц бронетехники, автомобилей и артиллерии.

Так, на Донецком направлении в районе населенного пункта Спорное (ДНР) отбиты две атаки противника. В ходе боев ВСУ потеряли 195 военнослужащих, две БМП, шесть автомобилей, а также две САУ Paladin производства США.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского (ЛНР), Терны и Торское (ДНР). За сутки, по данным Минобороны, уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, пять пикапов, САУ «Акация» и гаубица Д-30. Кроме того, российские военные остановили две группы диверсантов в районе Кузьмино (ЛНР). За сутки на данном направлении ВСУ лишились свыше 90 военнослужащих, трех боевых бронемашин, пятипикапов, САУ «Акация» и гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены четыре атаки украинских войск в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области ВС РС отбили атаку подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ. Также российские военные пресекли действия украинской ДРГ в районе населенного пункта Мирное Запорожской области. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 150 военнослужащих, три боевые бронемашины, два пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении под удар авиации и артиллерии попала живая сила и техника ВСУ в районах Новомлынска, Тимковки Харьковской области и Артемовки Луганской народной республики. За сутки уничтожено более 30 украинских военных, два автомобиля, а также две САУ Krab польского производства.

На Херсонском направлении суточные потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

Москва, Наталья Петрова

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