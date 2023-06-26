Киевский режим потребовал от УПЦ официального заявления о разрыве с Русской православной церковью

Действующая при правительстве Украины Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) в понедельник, 26 июня, от имени властей Украины потребовала от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ), – сообщает ТАСС.

В заявлении, опубликованном на сайте ГЭСС, говорится: «Украинская православная церковь (УПЦ) в качестве доказательства отсутствия связи с РПЦ должна обнародовать официальный документ органа церковной власти или лица (лиц), уполномоченных говорить от имени УПЦ, о выходе УПЦ со всеми ее епархиями, синодальными учреждениями, благочиниями, монастырями, духовными учебными заведениями, братствами, сестринствами, приходами и миссиями из состава РПЦ».

«Архиереи и клирики УПЦ, входящие в состав епископата РПЦ, ее Синода, синодальные учреждения, комиссии Межсоборного присутствия должны послать заявления о выходе из них и обнародовать эти заявления. УПЦ должна официально уведомить поместные православные церкви о выходе УПЦ из состава РПЦ», – говорится в требованиях украинской Госслужбы по этнополитике и свободе совести.

Москва, Иван Бабурин

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