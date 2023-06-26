Украинский минкульт рекомендовал «переобуться» местным артистам, ранее выступавшим в России

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на встрече с активистами, которые выступают за его отставку в понедельник, 26 июня, заявил, что украинским артистам, которые раньше выступали в России, «лучше переобуться, чем недообуться», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, как он относится к артистам, которые сменили свою позицию в пользу Украины после начала конфликта с Россией Ткаченко сказал: «Мы с ними не общаемся, мы их никак не поддерживаем, участия в каких-то наших акциях они не принимают. В каком-либо случае, лучше переобуться, чем недообуться, как это произошло со многими украинскими артистами, которые до сих пор находятся в России и выступают на концертах в поддержку СВО».

Киев, Иван Бабурин

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