В Запорожской области заявили о начале второго этапа контрнаступления ВСУ

Украинские военные перебросили в район города Гуляйполе в Запорожской области силы стратегического резерва. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Это может свидетельствовать о начале второго этапа украинского контрнаступления, отметил он.

По словам Рогова, подразделения из основного стратегического резерва ВСУ, которые были подготовлены для наступления в Запорожской области, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на Пологовском направлении. Силы стратегического резерва ВСУ ранее были сосредоточены в Запорожье и Днепре, уточнил он, передает ТАСС. Такие маневры могут говорить в том числе о втором этапе контрнаступления украинской армии, заявил эксперт.

В своем телеграм-канале Рогов сообщил, что обстановка на Запорожском направлении напряженная, но контролируемая. Российские войска находятся в активной обороне, практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли, уточнил он.

По словам Рогова, на Ореховском направлении Запорожской области ВСУ совершают «безуспешные попытки атак малыми группами». «После временной потери позиций на участке Новоданиловка-Работино нашими войсками контроль над ними был восстановлены», – написал он.

Рогов также сообщил, что на Времевском выступе – стыке Запорожской области и ДНР – продолжаются тяжелые бои. «Отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь. По состоянию на данный момент противник находится не только на ближайших подступах, но и в н.п. Ровнополь, Левадное и Макаровка», – написал он. При дальнейшем сохранении такой конфигурации на данном участке фронта, высока вероятность того, что «противнику удастся срезать Времевский выступ», отметил он.

Напомним, Минобороны России в сводке о ходе спецоперации за 26 июня сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлении.

Москва, Наталья Петрова

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