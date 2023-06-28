Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 28 июня, заявил, что все, кто помогают России, являются «предателями человечества» и заслуживают максимального наказания, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Каждый, кто помогает русским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания. И это касается не только каких-то коллаборантов, о них все ясно. Это люди безлюдности».

«Каждый в мире, кто не понимает, что нельзя быть сообщником государства-террориста, должен за это отвечать перед всем международным сообществом. Сообщники государства террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности», – заявил Зеленский.

Кроме того, глава украинцев заявил, что киевским режимом готовится фундаментальный документ – украинская доктрина, «документ, определяющий курс государства на десятилетия, в котором одной из основ будет политика справедливости».

Киев, Иван Бабурин

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