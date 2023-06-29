Зеленский откажется ехать на саммит НАТО без гарантий «результата»

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что если на саммите НАТО в Вильнюсе не гарантируют результат, Зеленский туда не поедет, – сообщает в четверг, 29 июня, агентство Reuters.

В интервью агентству Жовква сказал: «Если на саммите в Вильнюсе не будет результата, у него нет причин и времени ехать. Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии»

«Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, им сразу же, в июне прошлого года, ответили и пригласили вступить. Финляндия уже стала членом альянса», – подчеркнул зам.главы офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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