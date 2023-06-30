ВС РФ отразили девять атак и уничтожили три диверсионно-разведывательных группы ВСУ

В течение суток российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях, а также пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так на Донецком направлении отражены пять атак противника. Здесь киевский режим потерял 160-ти военнослужащих, три броневика, пять автомобилей, немецкую САУ «Panzerhaubitze 2000» и гаубицу «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отбита атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.

Дважды противник пытался атаковать на Купянском направлении. Обе попытки провалились. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля. Более того, в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

На Краснолиманском направлении отражена одна атака, пресечена деятельность ДРГ в районе населенного пункта Червоная Диброва. «Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Запорожском направлении российская армия остановила мотопехотный взвод, который должен был провести разведку боем. В районе населенного пункта Работино перехвачена ДРГ. Здесь и на Южно-Донецком направлении противник лишился в общей сложности 120 бойцов, четырех броневиков, двух автомобилей, американской артсистемы М777 и гаубиц «Мста-Б» и Д-20

Продолжаются бои и на Херсонском направлении, где за последние сутки были уничтожены до 45-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также гаубица «Мста-Б».

Средствами ПВО в течение суток перехвачено семь снарядов HIMARS и десять украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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