Российские силы отразили порядка 15 атак ВСУ на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Уничтожены более 600 украинских боевиков за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ отразили 11 атак под Артемовском, Водяным, Новобахмутовкой, Северным, Первомайским и Марьинкой на Донецком направлении. «Южная» группировка войск уничтожила до 360 боевиков, шесть танков, восемь БМП, буксируемое орудие М119 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, самоходную гаубицу «Гвоздика». Около Северска и Григоровки в Донецкой Народной Республике ВСУ лишились складов с боеприпасами.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила три атаки около Торского в ДНР, Червоной Дибровы и Невского Луганской Народной Республики. Российские силы остановили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Кузьмино в ЛНР и ликвидировали до 95 украинских военных, танк, две БМП, боевую бронемашину, две гаубицы Д-30.

Около Никольского на Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку противника. ВС РФ разбили скопление украинских боевиков и военной техники около Макаровки в ДНР. На Времевском выступе в районе Ровнополя в ДНР уничтожена украинская ДРГ.

На Запорожском направлении группировка войск «Восток» разбила скопления живой силы и техники подразделений ВСУ под Пятихаткой и Мирным Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150 боевиков убитыми и ранеными, танк, две БМП, две боевые бронемашины, гаубица FH70.

Москва, Наталья Рязанова

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