Украинские войска в течение суток продолжали предпринимать попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, но они оказались безуспешными. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе спецоперации.

Только на Донецком направлении российские военные отразили за сутки 15 атак, в результате чего ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, один танк, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б» и одно орудие Д-20.

По информации Минобороны, еще две атаки украинских сил отбиты на Южно-Донецком направлении и одна – на Запорожском. Украинские подразделения пытались наступать в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики, но по ним ударили артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Восток». В результате две атаки ВСУ захлебнулись. Еще одну неудачную атаку ВСУ предприняли в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе Луговского Запорожской области ВС нанесли поражение подразделению 106-й бригады тер обороны.

Суточные потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 140 военнослужащих, три боевые бронемашины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении российская армия нанесла удары по живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Невского, Кременной и Червоной Дибровы Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 90 украинских боевиков, две боевые бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении ВСУ потеряли более 75 человек, три автомобиля и гаубицу Д-30. «Западной» группировкой войск поражена живая сила и техника противника в районах Тимковки, Тополей и Берестового Харьковской области.

ВС РФ продолжили громить противника на Херсонском направлении. Суточные потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, уничтожена диверсионная группа ВСУ, пытавшаяся высадиться на двух моторных лодках на остров Антоновский.

За сутки российские военные пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Так, две ДРГ были остановлены в районах населенных пунктов Новодаровка и Работино Запорожской области, по одной – в районе Торского Донецкой народной республики и Новоселовского Луганской народной республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4845 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 430 танков и других боевых бронемашин, 1 134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 324 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»