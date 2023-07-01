Армия России нанесла удар по пунктам управления группировки «Донецк» ВСУ

Российские войска нанесли групповой ракетный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» украинских вооруженных сил. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все назначенные объекты поражены, а цели удара достигнуты.

Также сообщается, что российские военные уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье». А в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики разгромлен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

В течение прошедших суток ВС РФ нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

Силы ПВО России за сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 12 украинских беспилотников в районах Артемовска, Соледара, Спорного и Володино Донецкой народной республики, а также близ Бердянска и Балочек Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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