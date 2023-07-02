ПВО России сбила украинский штурмовик Су-25

Средства ПВО сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районе Новоандреевки Запорожской области. За сутки уничтожены 14 украинских беспилотников в небе над Донецкой Народной Республикой, Запорожской областью, Луганской Народной Республикой, рассказали в Минобороны РФ.

За минувшие 24 часа перехвачено четыре снаряда РСЗО HIMARS, одна противорадиолокационная ракета HARM. Авиация, ракетные войска и артиллерия разбили 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила две атаки противника около Новоселовского в ЛНР. Российские силы поразили скопления боевиков и техники механизированных бригад ВСУ под Новомлынском, Двуречной, Синьковкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским в ЛНР.

ВС РФ остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу около Стельмаховки в ЛНР. За сутки Киев лишился на этом направлении до 40 военных, БМП, гаубицу Д-20, двух складов боеприпасов около Кисловки.

Российские силы на Херсонском направлении окончательно ликвидировали подразделения ВСУ, высадившиеся на острове Антоновский в районе антоновского моста. За сутки противник потерял до 20 боевиков, две гаубицы М777 производства США.

На железнодорожных станциях под Балаклеей и Чугуевым в Харьковской области в местах разгрузки поражена военная техника ВСУ. В районе Александро-Шультино, Раздоловки и Веселого в ДНР уничтожены пункты управления механизированных бригад ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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