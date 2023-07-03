Шойгу заявил о существенном снижении наступательного потенциала ВСУ

Российская армия «существенно снижает» наступательный потенциал украинских вооруженных сил, продолжая «наносить эффективное огневое поражение противнику». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства в понедельник.

Министр обороны также сообщил, что ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли. По его словам, «это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия».

Как отметил Шойгу, несмотря на существенные потери, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от военного командования продолжать наступление.

«При этом Киев пытается компенсировать свою неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта», – заявил глава Минобороны, отметив, что минимизировать потери среди мирного населения и «спасти сотни жизней» удается благодаря профессиональным действиям российских военных.

Кроме того, Шойгу сообщил, что ВС РФ уничтожили на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские войска безуспешно пытаются наступать, более 900 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 16 танков Leopard

«Группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», – рассказал министр.

Всего с 4 июня, по его словам, на всех направлениях ВСУ потеряли около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

Также в июне силы ПВО России перехватили 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников, уточнил Шойгу.

Министр обороны в ходе совещания также заявил, что попытка мятежа ЧВК «Вагнер» «не повлияла на действия группировок войск» в зоне спецоперации. «Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», – сказал он. По его словам, «попытка дестабилизировать обстановку в России» провалилась «прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу».

Москва, Наталья Петрова

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