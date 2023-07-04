Украинский генштаб официально заявил о подготовке провокации на ЗАЭС

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 4 июля, официально заявил о подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), – сообщают украинские СМИ.

В заявлении, опубликованном на странице генштаба ВСУ в одной из соцсетей, говорится «Сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины».

Напомним, накануне советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что провокация на ЗАЭС готовится для легального вступления НАТО в украинский конфликт.

«Контрнаступление ВСУ «захлебнулось», а страны НАТО не потерпят поражения, поэтому не исключена провокация на АЭС. Инцидент создаст правовой «шлюз» для легального участия Запада в конфликте», – отметил советник главы «Росэнергоатома».

Киев, Иван Бабурин

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