Кремль заявил о высокой вероятности диверсии на ЗАЭС со стороны Украины

На Запорожской АЭС велика угроза диверсии со стороны Украины – последствия этого могут быть катастрофичными. Такое мнение высказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

По его словам пресс-секретаря президента РФ, обстановка вокруг ЗАЭС достаточно напряженная, а «киевский режим неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем».

«Совсем недавно мы это видели в форме подрыва Каховской ГЭС, тоже с ужасающими последствиями», – сказал Песков журналистам. Он отметил, что для противодействия угрозам предпринимаются все необходимые меры.

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа накануне заявил, что Киев в ночь на 5 июля планирует атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия большой дальности и беспилотников-камикадзе. Также, по его словам, украинские силы собираются сбросить на станцию боеголовку с радиоактивными отходами.

Меж тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утром 5 июля сообщил, что на ЗАЭС «рабочая обстановка, все штатно», а радиационный фон на территории станции и города Энергодара в пределах нормы.

До этого Киев обвинил Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС. Москва отвергла эти обвинения. В МАГАТЭ заявили, что в ходе последних проверок признаков минирования на станции не обнаружено.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»