Украина намеревается этой ночью атаковать ЗАЭС ракетой с боеголовкой с ядерными отходами

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа во вторник, 4 июля, заявил, что Украина в ночь на среду, 5 июля, планирует атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного снаряда «Точка-У», начиненного радиоактивными отходами, – сообщает телеканал «Россия 24».

В эфире телеканала Карчаа сказал: «Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить: 5 июля буквально ночью, в темное время суток ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов «камикадзе». Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными третьего июля с Южноукраинской АЭС»

«Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда «Точка-У», начиненного радиоактивными отходами, – добавил советник главы «Росэнергоатома».

Отметим, что ранее сегодня генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал на своей официальной странице в соцсетях заявление о подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции.

Москва, Иван Бабурин

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