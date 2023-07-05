Армия России отбила 17 атак ВСУ: уничтожены около 700 боевиков и десятки единиц техники

Российские войска в течение суток отразили 17 атак украинской армии на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив почти 680 боевиков ВСУ и порядка 40 единиц бронетехники, артиллерии и автомобилей. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Также ВС РФ уничтожили в ДНР три склада боеприпасов украинских войск и поразили командный пункт 115-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении за сутки успешно отражены девять атак противника в районах Белогоровки, Первомайского, Северного, Невельского и Красногоровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе Артемовска нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника в живой силе на данном направлении составили до 290 человек.

На Красно-Лиманском направлении российские военные отбили две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Макеевки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника. ВСУ за сутки лишились свыше 90 боевиков.

Также сообщается, что пять атак украинских сил было отбито в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР на Южно-Донецком направлении. А в районах Макаровки ДНР и Приютного Запорожской области нанесены удары по скоплениям живой силы противника. На Запорожском направлении отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки.

Общие суточные потери украинской армии на этих направлениях составили свыше 300 боевиков.

Склады с боеприпасами ВСУ уничтожены у населенных пунктов Невельское, Дружковка и Максимовка ДНР. Также в районе Раздоловки в ДНР поражен командный пункт 115-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе Голубовки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

За сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 760 боевиков, четыре танка, три БМП, бронетранспортер, шесть бронеавтомобилей, три артиллерийские системы М777 производства США, САУ «Гвоздика», а также две САУ Krab, три САУ»Акация», четыре гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, три гаубицы «Мста-Б». Кроме того, украинские силы лишились двух станций радиоэлектронной борьбы «Буковель» и пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

ВС РФ пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и ДНР. Еще одна группа диверсантов ВСУ уничтожена в районе Угледара в ДНР.

В течение суток российские войска нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.

Силами ПВО России за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы HIMARS и уничтожено шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

Москва, Наталья Петрова

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