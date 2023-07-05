Украинцев призвали меньше пользоваться электрочайниками, утюгами и кондиционерами

Украинская Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в среду, 5 июля, из-за роста потребления электроэнергии призвала украинцев ограничить использование кондиционеров, электрочайников и утюгов, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте «Укрэнерго» говорится, что «по состоянию на 16:00 мы пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки. При этом генерация сейчас ограничена из-за ремонта и повреждений тепловых и гидроэлектростанций».

Для экономии электроэнергии компания призывает украинцев «в вечерние часы стараться не использовать кондиционер или использовать его в энергоэффективном режиме, не охлаждая комнату ниже 23 °C. Перенести использование мощных устройств (стиральной машины, бойлера) на ночное время. Использовать их поочередно, чтобы распределить нагрузку. По возможности уменьшить пользование электрочайником и утюгом».

Киев, Иван Бабурин

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