Зеленский переложил вину за провал контрнаступа на США и ЕС

Президент США Владимир Зеленский заявил, что просил США и ЕС обеспечить все для контрнаступления раньше, чем оно фактически состоялось. Он также вновь призвал американскую администрацию поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16.

«Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке. Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее», – сказал украинский президент в интервью телеканалу CNN.

По его словам, все понимали, что позднее наступление означает, что большая часть территории будет заминирована. «Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи», – сказал Зеленский.

Кроме того, он снова потребовал от США истребители F-16, которые помогут добиться для Украины не преимущества над Россией в небе, а «только лишь равенства». «F-16 помогут продвигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха попросту очень тяжело», – заключил Зеленский.

Напомним, украинское наступление стартовало 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. За один месяц безуспешных атак, ВСУ потеряли 15 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 3 июля. Тем временем, украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями.

Киев, Зоя Осколкова

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