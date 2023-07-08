Армия России успешно отразила новые атаки ВСУ: сбиты 17 беспилотников и самолет Су-25

Российские войска в хоне специальной военной операции отразили более десятка атак вооруженных сил Украины. В ходе боев потери противника составили почти 800 убитыми и ранеными. Уничтожены склады с боеприпасами, 17 беспилотников и военный самолет Су-25, говорится в новой сводке министерства обороны РФ.

Самые напряженные бои продолжаются на Донецком направлении, где умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника около Красногоровки, Авдеевки, Веселого и западнее Клещеевки. Близи Михайловки уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, около Авдеевки – склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Торское, где также была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. Около Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за сутки отражена атака противника, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное. На Запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи Пятихатки и города Орехов.

Отражены две разведки боем подразделений ВСУ около Марфополя и Работино. Также в районе населенного пункта Дорожнянка пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап. Также поражены самоходная гаубица «Cezar» французского производства, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском и Херсонском направлениях в зоне СВО уничтожено порядка 70 украинских боевиков, один танк, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Светлана Антонова

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