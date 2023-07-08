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Суббота, 8 июля 2023, 20:00 мск

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Зеленский вернул из Турции на Украину командиров террористического подразделения

Фото: администрация Зеленского

На Украину из Турции вернулись побывшие в плену командиры Мариупольского гарнизона из признанного в РФ террористическим батальона «Азов» – Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Соответствующее видео опубликовал Офис президента Украины, который накануне побывал с визитом в Турции. Лидеры боевиков прилетели на родину вместе с Зеленским.

Командиры террористического подразделения попали в плен в Мариуполе в мае 2022 года. Позже они были переданы Турции, где находились под домашним арестом по договоренности с Россией – после обмена 55 пленных россиян и украинского политика Виктора Медведчука на 215 украинских военнослужащих.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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