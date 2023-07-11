Киев подписал с Парижем соглашение, упрощающее закупки и поставки оружия

Министры обороны Украины и Франции Алексей Резников и Себастьен Лекорню, в Вильнюсе на саммите НАТО во вторник, 11 июля, подписали соглашение, согласно которому будет упрощен процесс закупки и поставки оружии, а военная помощь Украине увеличится на €170 млн, – сообщают украинские СМИ

В своем микроблоге в Twitter Резников написал: «Сегодня в Вильнюсе мы подписали Соглашение между Министерствами обороны Украины и Франции. Военная помощь Украине увеличится на € 170 миллионов; процесс закупки и поставки оружия Украине будет упрощен; заложена основа для совместного производства запасных частей и технического обслуживания иностранного вооружения и техники. Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню».

Вильнюс, Иван Бабурин

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