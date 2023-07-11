Президент Украины Владимир Зеленский, во время своего выступления в Вильнюсе на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО во вторник,11 июля, заявил, что Украина сделает НАТО сильнее,– сообщают украинские СМИ

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Сегодня я ехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, которое не теряет времени и не оглядывается на любого агрессора. Я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, которых Украина заслуживает…И разве это большое желание? НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее!»

В ходе выступления Зеленский передал президенту Литвы Гитанасу Науседе флаг 10-ой штурмовой бригады, названной «Эдельвейс» в честь гитлеровской дивизии, проведшей на территории Словакии с сентября 1944 по апрель 1945 около порядка 50 карательных акций.

Вильнюс, Иван Бабурин

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