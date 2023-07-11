Президент Украины Владимир Зеленский по итогам первого дня визита саммита НАТО в Вильнюсе во вторник, 11 июля, заявил, что привезет на Украину новые важные инструменты защиты, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты».

«Запланированы многочисленные двусторонние встречи – с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

Также ожидается первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО», – отметил глава киевского режима.

Вильнюс, Иван Бабурин

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