Кулеба рекомендовал НАТО не держать Украину в «подвешенном состоянии»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не следует держать Украину «в подвешенном» состоянии по вопросу приема в члены альянса членства, – сообщает Bloomberg Television.

В комментарии телеканалу глава украинской дипломатии сказал: «НАТО не следует держать всю ситуацию и Украину во взвешенном состоянии, когда речь идет о членстве в альянсе, ведь уже есть все условия для того, чтобы Украина получила приглашение в альянс на саммите в Вильнюсе. Украина продолжит работать с членами НАТО на предмет сроков приема, и чем короче он будет, тем лучше будет для всех».

Отметим, что ранее в понедельник, 11 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО согласились исключить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины, но приглашения для вступления в альянс у Киева пока не будет.

Вильнюс, Иван Бабурин

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