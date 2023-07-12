Российские силы отразили более 30 атак ВСУ за сутки

Южная, Восточная и Центральная группировки Вооруженных Сил РФ отразили порядка 35 атак противника на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях за сутки.

По данным Минобороны РФ, на Донецком направлении отбиты 30 попыток ВСУ атаковать и уничтожены до 335 военных, танк, две боевые бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», буксируемая гаубица «FH-70» производства Великобритании. Российские силы разбили живую силу и технику противника западнее Андреевки и Клещеевки Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком направлении отражена атака противника, пресечена разведка боем около Угледара в ДНР, остановлена украинская диверсионно-разведывательная группа под Сладким. В районах Сторожевого, Макаровки в ДНР, Приютного Запорожской области разбиты техника и боевики противника.

На Запорожском направлении ВСУ дважды пытались безуспешно атаковать под Работино Запорожской области и лишились живой силы и техники около Марфополя, Работино и Луговского Запорожской области.

За сутки на данных направлениях Киев лишился более 240 боевиков, девяти БМП, двух бронетранспортеров, шести бронемашин, самоходки «Гвоздика», гаубиц «Мста-Б» и Д-30, а также склада боеприпасов около Малой Токмачки.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ, остановлена ДРГ противника около Тернов в ДНР, нанесены удары по скоплению боевиков под Невским, Червоной Дибровой и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки противник лишился более 60 военных, двух БМП, самоходной гаубицы «Акация».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»