Истребители ВКС России сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в небе над Черевковкой Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожены 15 украинских беспилотников над Запорожской областью, Донецкой и Луганской Народными Республикам, Харьковской и Херсонской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow за сутки. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 107 районах.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск отбила три атаки противника и уничтожила боевиков и технику ВСУ около Молчаново, Новомлынска, Ивановки Харьковской области и Артемовка в ЛНР. За сутки ВСУ лишились до 40 человек, двух танков, БМП.

На Херсонском направлении штурмовые группы российских сил продолжили разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста. За сутки ликвидированы до 40 украинских боевиков, две артиллерийские системы М777 производства США.

Киев также лишился складов с боеприпасами под Волчанском Харьковской области, хранилищ топлива для военной техники около Малодолинского и Черноморска Одесской области. Около Ямполя в ДНР ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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