В Киеве определились со сроками «победы» над Россией

Глава Офиса президента Украины в среду, 12 июля, заявил, что победить Россию нужно до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя результаты для Украины саммита НАТО в Вильнюсе, Ермак в своем Telegram-канале написал: «На саммите были достигнуты мощные оборонные договоренности, а согласованная декларация G7 станет важным шагом к заключению системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами. Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы победили в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до вступления в НАТО».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»