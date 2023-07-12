Зеленский на саммите НАТО нахамил министру обороны Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО в среду, 12 июля, предложил главе британского минобороны Бену Уоллесу пояснить, как именно Киев должен благодарить Запад за военную помощь, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Украине следует уделять больше внимания благодарности Западу за помощь, Зеленский заявил: «Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю».

Ранее сегодня Бен Уоллес заявил, что Украина могла бы выказывать больше благодарности Западу за оказываемую ей поддержку.

«Люди хотят видеть толику благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия. …«Знаете, мы не Amazon», – я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список вооружений», – сказал министр обороны Великобритании.

Вильнюс, Иван Бабурин

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