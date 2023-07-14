ВС РФ уничтожили 300 украинских боевиков за сутки

«Южная» и «Центральная» группировки ВС РФ успешно отбили попытки украинских сил атаковать на Донецком и Красно-Лиманском направлениях. За сутки уничтожены порядка 300 боевиков на всех направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

На Донецком направлении отражены 16 атак противника около Белогоровки Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселого, Красногоровки, Северного, Марьинки и Клещеевки Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 280 боевиков, три бронемашины, самоходка Krab польского производства, гаубица «Д-20», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36 производства США. Также разбиты два склада боеприпасов ВСУ.

На Краснолиманском направлении противник трижды пытался атаковать, но безуспешно. Киев лишился до 90 военных, танка, трех бронемашин, двух гаубиц Д-30. Российские силы остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу под Кузьмино в ЛНР.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидированы до 210 украинских военных, четыре бронемашины, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и «Д-20», самоходка «Гвоздика», шесть складов боеприпасов. Группировка войск «Восток» уничтожила три украинских ДРГ в Запорожской области.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила до 20 боевиков, две бронемашины, две гаубицы «Д-20». На Херсонском направлении ликвидированы до 70 украинских военных, артсистема М777, самоходка «Акация», гаубица «Д-30».

ВС РФ также разбили склад топлива для военной техники ВСУ в Запорожской области и три пункта управления механизированных бригад противника в ДНР и Запорожской области.

Средства ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над Херсонской, Харьковской и Запорожской областями, ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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