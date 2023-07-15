ВС РФ отбили две ночные атаки на Ореховском направлении

Российские силы отбили две ночные атаки на поселок Работино на Ореховском тактическом направлении в зоне СВО. Замкомандира подразделения с позывным «Лекс» считает, что киевский режим обманом толкает военных на контрнаступление.

«Враг был отбит, успеха никакого не достиг, личный состав нашего подразделения выполнил поставленные задачи на 100%. Их [украинцев] очень сильно обманывают, когда говорят, идите, мол, там все легко возьмете. На самом деле они попадают в огневую ловушку и погибают», – приводит слова «Лекса» телеграм-канал Минобороны РФ.

За минувшие сутки «Южная» и «Центральная» группировки ВС РФ успешно отбили около 20 попыток украинских сил атаковать на Донецком и Красно-Лиманском направлениях. За прошедшие 24 часа уничтожены порядка 600 боевиков на всех направлениях.

По данным МО РФ, с начала контрнаступления ВСУ лишились более 26 тыс. военных и трех тысяч единиц различного вооружения.

Москва, Наталья Рязанова

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