ВС РФ отразили более 20 атак противника за сутки и остановили пять ДРГ

Группировки «Юг», «Центр» и «Восток» ВС РФ успешно отразили более 20 атак противника на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. За сутки пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Российские силы отбили 17 атак на Донецком направлении и уничтожили до 315 боевиков, две боевые бронемашины, гаубицу «Д-30». Под Курдюмовкой Донецкой Народной Республики остановлена украинская диверсионно-разведывательная группа.

На Краснолиманском направлении ВСУ дважды пытались атаковать, но не преуспели и лишились 70 человек, дух бронемашин, гаубицы «Д-20», а также склада боеприпасов около Ямполя. В районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской ДРГ.

На Южно-Донецком направлении отбиты две атаки ВСУ, а около Старомайорского и Ровнополя в ДНР остановлены две ДРГ. Еще одна группа диверсантов остановлена под Жеребянкой на Запорожском направлении. Потери противника на данных направлениях составили до 210 военных, пять бронемашин, две гаубицы «Д-30» и одна «Д-20», склад боеприпасов в районе Макаровки в ДНР.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск ликвидировала до 20 украинских военных, две бронемашины, гаубицу «Д-20», самоходку «Гвоздика».

На Херсонском направлении киевский режим лишился до 30 боевиков, гаубицы «Мста-Б», самоходки «Акация», складов боеприпасов около Ямполя в ДНР, Малой Токмачки и Новосоленого Запорожской области.

Средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Харьковской и Запорожской областями, ЛНР и ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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