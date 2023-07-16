ВС РФ ликвидировали 730 боевиков противника за сутки

Украина лишилась порядка 730 военных за сутки в зоне СВО. Российские войска успешно отразили 15 атак ВСУ и нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 124 районах, сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве рассказали о безуспешных попытках Киева атаковать позиции ВС РФ. На Донецком направлении «Южная» группировка войск отбила 15 атак и уничтожила две бронемашины, два склада боеприпасов. Потери ВСУ составили до 270 человек убитыми и ранеными.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила три атаки противника и ликвидировала до 100 украинских боевиков, две боевые бронемашины, гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» остановила украинскую диверсионно-разведывательную группу около Новомихайловки Донецкой Народной Республики. На Запорожском направлении уничтожены два склада боеприпасов. Общие потери противника на данных направлениях составили до 260 боевиков, три боевые бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Купянском направлении «Западная» группировка войск остановила четыре украинские ДРГ под Новоселовским Луганской Народной Республики и Берестовым Харьковской области. Ликвидированы более 50 украинских военных, три бронемашины, гаубица Д-20.

На Херсонском направлении киевский режим лишился до 50 военных, трех артиллерийских систем М777 производства США, самоходки «Акация». Около Молодежного Херсонской области разбит склад боеприпасов территориальной обороны Украины, а под Дылеевкой в ДНР – пункт управления ВСУ.

Средства ПВО за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200, уничтожили 13 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

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