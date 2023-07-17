Российские силы уничтожили почти 700 боевиков ВСУ за сутки

«Южная» и «Центральная» группировки ВС РФ успешно отбили попытки киевского режима наступать на Донецком и Краснолиманском направлениях. Всего в зоне СВО ликвидированы около 700 военных противника за сутки, сообщило Минобороны РФ.

На Донецком направлении в ходе 13 атак ВСУ лишились до 320 человек, складов с боеприпасами под Новоегоровкой Луганской Народной Республики, Краматорском и Водяным Донецкой Народной Республики.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника, в которых он потерял до 60 боевиков. Около Новомихайловки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР остановлены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ ликвидировали до 240 украинских военных. На Купянском направлении российский войска уменьшили силы противника на 35 боевиков. На Херсонском направлении ликвидировали до 40 украинских военных и склад топлива для военной техники ВСУ.

Всего за сутки в зоне СВО уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба», две артиллерийские системы М777 производства США, две противотанковые пушки «Рапира», 10 боевых бронемашин, гаубица «Д-20», две «Д-30», четыре «МСТА-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», одна «Гвоздика», а также самоходки М109 «Paladin» производства США и Krab польского производства.

Также разбит склад боеприпасов ВСУ в районе Малой Токмачки Запорожской области и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Средства ПВО в течение суток перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над Запорожской и Херсонской областями, ДНР и ЛНР.

Москва, Наталья Рязанова

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