«Южная», «Восточная» и «Центральная» группировки российских войск успешно отразили 30 атак противника на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении отражены 25 атак и уничтожены 340 боевиков, два танка, две самоходные артиллерийские установки, одну самоходную гаубицу, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов ВСУ.

На Краснолиманском противник четырежды пытался атаковать, но был отброшен и лишился 100 военных, двух самоходок, двух гаубиц Д-30, склада боеприпасов для теробороны. Около Торского Донецкой Народной Республики ВС РФ остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

На Южно-Донецком направлении отражена атака противника около Работино Запорожской области, а под Старомайорским в ДНР остановлена украинская ДРГ.

«Западная» группировка войск продвинулась более чем на километр в глубину и до двух километров по фронту на Купянском направлении. Наступающие подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области. На этом направлении ВСУ за сутки лишились до 70 человек, двух самоходок, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склада боеприпасов.

На Запорожском направлении российские силы остановили украинскую ДРГ около Марфополя Запорожской области. Уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ, до 170 боевиков, два танка, гаубица «МСТА-Б», самоходка «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении киевский режим потерял до 50 военных, гаубицу Д-30. Около города Запорожье уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ.

Истребители ВКС России сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины в небе над Раздольным в ДНР, а средства ПВО вертолет Ми-9 около Кутьковки Харьковской области. За сутки перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 18 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

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