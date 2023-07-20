Украинскому бизнесу рекомендовано самому обеспечивать себя автономным энергоснабжением

Министр энергетики Украины Герман Галущенко по результатам встречи с представителями «Европейской ассоциации бизнеса» в четверг 20 июля, рекомендовал украинским бизнесменам самим обеспечить себя автономным энергоснабжением, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба украинского минэнерго, Галущенко сказал бизнесменам следующее: «Надо честно признавать, что мы живем в условиях войны. И если в этих условиях у вас есть возможность иметь резерв, например, обеспечить предприятия автономными генераторами, то перестрахуйте себя».

«В результате атак пострадала значительная часть энергетической инфраструктуры Украины, и, скорее всего, в следующем отопительном сезоне атаки на энергетический сектор, включая газовую инфраструктуру, продолжатся», – отметил министр украинской энергетики.

Киев, Иван Бабурин

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