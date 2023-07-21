ВС РФ сбили украинский вертолет и беспилотник-разведчик в зоне СВО

«Западная» группировка ВС РФ из ЗРК «Бук» сбила украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетами ЗРК «Бук» в районе Кутьковки уничтожен вертолет Ми-8, в районе Лимана Первого уничтожен разведывательный БпЛА «Лелека 100». В районе Великого Выселоак расчёт ЗРК «Тор-М2У» уничтожил БпЛА самолетного типа «Фурия», – рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил подразделение ВСУ под Колодезным. Артиллерия помешала ротации противника на передовых позициях в районе Новоселовского. А в ходе обстрела позиций ВСУ около Розовки, Стельмаховки, Песчаного и Котляровки противник лишился до взвода живой силы, БТР М113 и пункта боепитания.

Москва, Наталья Рязанова

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