Украина зарабатывает миллионы на платных камерах в СИЗО

Министерство юстиции Украины в понедельник, 24 июля, заявило, что платные камеры в СИЗО с улучшенными бытовыми условиями принесли украинскому бюджету более 21 млн. гривен с момента запуска такого проекта в 2020 году, сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание со ссылкой на сообщение минюста пишет, что услуга по предоставлению камеры со всеми удобствами в украинском СИЗО стоит от 290 гривен (713,4 руб. по курсу) до 2000 гривен (4 920 руб. по курсу) в сутки.

«Можно заказывать и посуточно, но так дороже. Иногда бывают скидки. Также пользуется спросом подарочный сертификат на камеру-люкс для знакомого сидельца», – сообщает Страна.ua.

Издание напоминает, что в сентябре 2020 года глава минюста Украины Денис Малюська призвал граждан страны «покупать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах».

Киев, Иван Бабурин

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