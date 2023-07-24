Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и других членов кабмина, посвященного вопросам экспорта украинской агропродукции в понедельник, 24 июля, заявил, что блокирование пятью странами Восточной Европы поставок зерна по суше после 15 сентября недопустимо, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде не допустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех. Верим в договоренности с Европейской комиссией, но готовимся к любому развитию событий».

Ранее сообщалось, что Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины после 15 сентября. Украина, в свою очередь, настаивает, что после 15 сентября запрет не должен быть продлен.

Министр экономики киевского режима Юлия Свириденко Свириденко заявила, что «если запрет будет продлен, Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры».

Киев, Иван Бабурин

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