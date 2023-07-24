Зеленский пообещал «ответ» на российские удары по «зерновой инфраструктуре»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 24 июля, заявил, что готовится ответ на удары по зерновой инфраструктуре, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Три основных вопроса сегодняшней Ставки. Первый. Актуальна ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий. Второе. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Третье. Разблокировка Черного моря. «Зерновой коридор».



«Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, начальника ГУР Буданова и вице-премьера Кубракова. Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы», – пообещал украинцам глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»