Два беспилотных катера пытались атаковать российский корабль «Сергей Котов», патрулирующий черноморские воды. Моряки успешно расстреляли оба аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

Командование Черноморского флота отправило «Сергей Котов» контролировать судоходство в юго-западной части Черного моря, примерно в 370 км от Севастополя. В ночь на 25 июля киевский режим попытался уничтожить российский корабль, но беспилотники не смогли подойти ближе, чем на 800 метров.

«Осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Сергей Котов». В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера уничтожены из штатного вооружения на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

«Сергей Котов» продолжил патрулирование.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов пригрозил, что у российского Черноморского флота остается мало «шансов выжить», если Москва затянет СВО. Киевский режим решил загнать российские военные корабли ближе к Туапсе и Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма.

Москва, Наталья Рязанова

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