ВС РФ нанесли удары по аэродромам, пунктам управления и складам оружия ВСУ

Российские войска нанесли ракетные удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения катеров-беспилотников, а также западного оружия. Об этом сообщило Минобороны России.

«Нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США», – говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что цель ударов достигнута – все назначенные объекты поражены.

Москва, Наталья Петрова

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