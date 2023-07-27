Российские войска уничтожили 28 танков ВСУ за сутки, отразили 15 атак и сумели углубиться на три километра за линию обороны противника. За это время ликвидированы почти 900 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

Группировки войск «Юг», «Центр» и «Восток» успешно отбили попытки противника атаковать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Девять атак отражены около Авдеевки, Марьинки и севернее Кирово Донецкой Народной Республики. Киевский режим лишился 210 военных, танка, семи БМП, трех бронемашин, гаубиц Д-20 и «Мста-Б», радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, склада боеприпасов около Константиновки.

ВС РФ сорвали еще четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки за двое суток, уничтожив более 120 боевиков, два танка, четыре БМП, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

На Краснолиманском направлении ВСУ пытались атаковать около Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, но лишились 15 военных и БМП. Всего за сутки уничтожены до 185 украинских военных, три бронемашины, две гаубицы Д-30, самоходка «Гвоздика», склад боеприпасов.

С 23 июля штурмовые отряды ВС РФ сумели пройти 12 км по фронту и на три км углубиться в оборону противника около Сергеевки в ЛНР.

При попытке атаковать на Южно-Донецком направлении киевский режим лишился 16 военных, двух бронемашин и диверсионно-разведывательной группы под Старомайорским в ДНР. На Запорожском направлении ВСУ пытались восстановить боеспособность после разгрома севернее Работино, но стали мишенью для российской авиации и артиллерии. ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ в районе Степановки Запорожской области.

На данных направлениях противник за сутки потерял более 280 боевиков, 25 танков, десять БМП, три бронемашины, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании.

«Западная» группировка ВС РФ продолжила наступать в районе Куземовки на Купянском направлении, ликвидировав более 35 боевиков, три бронемашины, гаубицу Д-20, самоходку «Гвоздика». На Херсонском направлении ВСУ лишились до 25 военных, двух гаубиц Д-30.

Российские силы также разбили склад авиационного топлива около Староконстантинова Хмельницкой области, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18, склад топлива в Запорожской области.

Средства ПВО за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили 20 украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР, Запорожской областью.

Москва, Наталья Рязанова

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