Уничтожены танки, БМП и РСЗО: армия России отбила новые атаки на Запорожском направлении

Российские войска группировки «Восток» на Запорожском направлении отразили новые атаки ВСУ в направлении села Работино, уничтожив танки, БМП, боевые бронемашины и пехоту противника. Об этом заявил начальник пресс-центра российской группировки военнослужащих «Восток» Олег Чехов.

Он также отметил, что ВС РФ пресекли попытку украинских боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшие военнослужащие уничтожены.

Вместе с этим в результате контрбатарейной борьбы в Малой Токмачке разбита украинская реактивная система залпового огня, добавил начальник пресс-центра. Кроме того, был поражен пункт временной дислокации ВСУ в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском, передает РИА «Новости».

На Запорожском направлении по живой силе ВСУ активно работали военные летчики. Бомбардировочной авиацией поражены пункты временной дислокации украинских военных в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке и Комсомольском. Штурмовой авиацией поражены места скопления силы ВСУ в районах Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловки и Приютного.

Накануне Минобороны России сообщило в сводке о ходе спецоперации, что ВСУ за сутки потеряли на Запорожском направлении более 280 военнослужащих, 25 танков, 10 БМП и другую технику.

Москва, Наталья Петрова

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