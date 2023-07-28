В Запорожской области заявили о напряженной обстановке на Времевском направлении

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о напряженной обстановке на Времевском направлении. По его словам, российские военные продолжают контролировать это направление.

«Обстановка остается напряженной, наши подразделения контролируют Времевское направление», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, ВСУ несут значительные потери, но, несмотря на это, «пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское».

Врио главы региона добавил, что накануне украинские войска нанесли три ракетных удара по частному сектору Токмака, использовав кассетные боеприпасы. В результате обстрела погибла женщина, еще один местный житель получил ранения и был госпитализирован.

Балицкий уточнил, что в Токмаке разорвалась только одна ракета, второй снаряд был сбит ПВО, третья ракета не разорвалась. Саперы уничтожат ее путем контролируемого подрыва.

Ранее сегодня в Минбороны заявили об отражении новых атак ВСУ в направлении села Работино в Запорожской области. Российские военные уничтожили танки, БМП, боевые бронемашины и пехоту противника.

Мелитополь, Наталья Петрова

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