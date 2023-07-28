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Пятница, 28 июля 2023, 15:02 мск

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Дроны-разведчики и зенитки: Берлин объявил о передаче Киеву нового пакета военной помощи

Германия заявила о выделении Украине нового пакета военной помощи.

В него вошли 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 13 разведывательных беспилотников Vector, 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, шесть зенитных самоходных установок Gepard и 15 тыс. боеприпасов к ним, а также 2,6 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщают украинские СМИ.

Предыдущий пакет немецкой военной помощи киевскому режиму на сумму 700 млн евро, о котором ранее в июле сообщали украинские власти, включал 25 устаревших танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, два ЗРК Patriot, пять бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов и 5 тыс. дымовых снарядов.

Надо отметить, что немецкие танки Leopard 1 производились в 1965-1984 годах, они состояли на вооружении Бундесвера до 2010 года, после чего их сменили Leopard 2.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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