Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 28 июля, сообщил, что в результате взрыва было повреждено здание Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске, – сообщают Украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Днепр. Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. На месте работают экстренные службы».

В свою очередь украинские паблики сообщают, что в здание управления СБУ по Днепропетровской области был «прилет «искандера» и украниской ракеты ПВО

«Впереди основного корпуса – одноэтажное здание полностью уничтожено. По слухам там был вечер по случаю Дня державности, в нём что-то типа СБУшной столовой было. Еще пишут, что после прилета «искандера» в здание СБУ был туда же прилет ракеты ПВО», – пишет Open Ukraine (Открытая Украина).

Киев, Иван Бабурин

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