Десятки офицеров уничтожены ракетным ударом по зданию СБУ в Днепропетровске

В результате ракетного удара по зданию управления СБУ по Днепропетровской области погибли десятки офицеров. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, при ударе было разрушено строение, расположенное рядом со зданием СБУ. В нем размещался центр принятия решений, в котором находилось много иностранных специалистов, отметил Рогов.

«Ракета прошила здание до самого подвала, под завалами погибли десятки офицеров», – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов также отметил, что украинские издания утверждают, что здание было пустое. «Однако, с момента удара к развалинам подъезжают десятки карет скорой помощи», – указал он.

Напомним, вечером в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Днепре ракета попала в здание местного управление СБУ, на месте работают экстренные службы.

Москва, Наталья Петрова

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