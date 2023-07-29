Армия России отбила 9 атак и продолжила продвижение на Купянском направлении

Российские войска отразили 9 атак ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях и продолжили наступление на Купянском направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. За прошедшие сутки ВС РФ уничтожили более 530 украинских военнослужащих и около 30 единиц тяжелой техники и артиллерии, включая три танка, БМП и девять броневиков.

На Донецком направлении при поддержке артиллерии успешно отражены пять атак ВСУ в районах Белогоровки, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении российские военные отбили две атаки ВСУ в районах сел Старомайорское и Урожайное (ДНР), уничтожив до 70 украинских боевиков. Общие суточные потери ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направления составили до 135 боевиков. Кроме того, в районе Марьяновки Запорожской области поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника в районе Райгородка (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Также нанесено упреждающее огневое поражение штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад, передвижение которых выявила разведка группировки «Центр». ВСУ лишились за сутки до 170 военнослужащих.

Тем временем, на Купянском направлении штурмовики «Западной» группировки войск продолжали наступательные действия в районе поселка Куземовка Луганской народной республики, заняв более выгодные позиции. Также в районе Дружелюбовки Харьковской области разгромлен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

В течение суток ВС РФ нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах зоны проведения СВО..

Вместе с тем, в районе города Запорожье разбит склад топлива украинской группировки войск «Запорожье». А в районе Орехова Запорожской области уничтожен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

Силы ПВО России за сутки перехватили две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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