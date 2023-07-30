ВС РФ сбили украинский Ми-8 и уничтожили базу хранения и ремонта дронов ВСУ

Летчики ВКС России сбили в небе над Донецкой народной республикой вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Кроме того, за сутки средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В ведомстве уточнили, украинский боевой вертолет был сбит в районе населенного пункта Воздвиженка.

Также в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили центр переучивания и пункта хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ в Днепропетровской области. Удар по нему был нанесен в районе населенного пункта Могилевка.

Вместе с тем, по информации ведомства, в районе населенного пункта Ямполь в ДНР ВС России поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Всего в течение суток российскими войсками нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной техник в 108 районах.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два склада боеприпасов украинской армии в Донецкой народной республике и Харьковской области. Так, в районе Дзержинска (ДНР) разбит склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны, а под Избицким Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

Москва, Наталья Петрова

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