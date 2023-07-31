ВС РФ сбили украинский Су-25 в ДНР и продолжили наступление в ЛНР

Силы ПВО России сбили в небе над Донецкой народной республикой украинский штурмовик Су-25 и перехватили за сутки 12 реактивных снарядов HIMARS в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации. Кроме того, российские военные уничтожили 23 беспилотника ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Вместе с тем, ВС России продолжают наступление на Купянском направлении. По данным ведомства, штурмовые отряды «Западной» группировки войск при поддержке артиллерии и авиации «продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики и заняли более выгодные позиции».

Также российские военные в ходе ведения активной обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР и ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые броне машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

Еще 15 атак российские войска отбили на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Краснолиманском направления, уничтожив суммарно до 635 украинских боевиков и разбив 45 единиц бронетехники, автомобилей и артиллерийских орудий.

Так, ВС РФ отразили две атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР и под Успеновкой Запорожской области, где также уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Кроме того, остановлены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Акация», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Всего в течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

В то же время в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотников для ВСУ. А в районе населенного пункта Веселое Запорожской области, по данным Минобороны, разбит штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

В районе Дачного в ДНР разгромлен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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